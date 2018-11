Dopo la pioggia sara' la nebbia la protagonista dei prossimi giorni

Meteo - Con l'alta pressione la nebbia sarà la nuova protagonista

Gli ultimi aggiornamenti matematici confermano che nel corso dei prossimi giorni un vasto campo di alta pressione interesserà tutto il Mediterraneo centrale e l'Italia.

Tuttavia, soprattutto nel corso dell'autunno, alta pressione non significa sempre tempo stabile e soleggiato. Infatti, al contrario di quanto ci possa aspettare, il fenomeno atmosferico protagonista dei prossimi giorni su alcune zone italiane sarà la Nebbia. Questa, data le particolari condizioni bariche potrà risultare particolarmente insistente su: Pianura Padana, Pianure e valli di Toscana, Umbria e Lazio, pianure Pugliesi. Possibile Maccaja in Liguria. Inoltre, a causa della particolare orografia della Pianura Padana, in queste zone, le nebbie e le foschie potranno risultare talmente persistenti da non permettere al sole di apparire durante l'intera giornata, trasformandosi anche in nebbia alta (cielo coperto e visibilità discreta).

Discorso diverso per le regioni adriatiche, il Sud in genere e le zone collinari e montuose. Qui si avrà tempo principalmente mite di giorno e freddo di notte e al primo mattino. Gettando un'occhiata al lungo termine, possiamo individuare una svolta, attorno al 16 Novembre. In tale data, non si esclude l'arrivo di masse d'aria fredda dai quadranti orientali e un sensibile calo delle temperature, di cui vi daremo tutti gli aggiornamenti.