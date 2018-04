Dopo il 25 aprile tornerà la pioggia? Il "guasto" di giovedì 26 in Italia

La bolla di aria calda che si è insediata sull'Europa centrale e parte dell'Italia ci terrà compagnia fino all'inizio della settimana prossima. A seguire vi sarà un lento, ma progressivo declino della struttura stabilizzante con il ritorno della pioggia su molte regioni dello Stivale.

Sotto osservazione il "dopo 25 aprile". Tra giovedì 26 e venerdì 27 aprile una perturbazione nord atlantica riuscirà probabilmente ad entrare sull'Italia, portando il suo carico di instabilità e di fresco.

La distanza previsionale è impervia, di conseguenza non prendiamo queste mappe come oro colato. Tuttavia sembra probabile la formazione di una depressione in sede italica nel lasso temporale menzionato. Questa, oltre ad avere riflessi al ribasso sulle temperature, determinerà una generale recrudescenza dei fenomeni instabili specie al centro e al nord.

Volendo controllare l'affidabilità della mappa suddetta, la media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno (seconda mappa) conferma a grandi linee il tutto, anche se in maniera forse più edulcorata.

Riassumendo: il periodo caldo che si apprestiamo a vivere potrebbe essere solo una parentesi tra due periodi instabili di tipo primaverile: il primo lo abbiamo vissuto nella prima parte del mese, mentre il secondo potrebbe divenire realtà verso la fine. Vedremo.

