Domenica variabile, note instabili al sud e clima fresco

Una giornata di transizione quella di oggi, destinata a fare da "apripista" ad una vasta perturbazione che domani attraverserà l'Italia. Un debole flusso fresco sta interessando la nostra penisola e regalerà dunque una giornata abbastanza variabile, contraddistinta da annuvolamenti sparsi e isolate piogge.

PREVISIONI METEO 6 OTTOBRE - Cieli poco nuvolosi, a tratti nuvolosi, al nord ma senza piogge. Addensamenti più compatti al centro-sud, soprattutto su Campania, Calabria Tirrenica, Basilicata e Sicilia dove potranno svilupparsi (tra pomeriggio e sera) acquazzoni sparsi e locali temporali. Deboli piovaschi anche su Abruzzo, Marche e zone interne del Lazio. Poco nuvoloso su Puglia e Sardegna.In serata nubi in sensibile aumento al nord e prime piogge sull'arco alpino e Lombardia (in tarda sera), a causa di una perturbazione in rapido avvicinamento e che domani porterà maltempo su tante regioni.