Domenica senza una nube su tutta Italia, guardate che temperature anomale!

Sarà una domenica dal sapore primaverile in ogni angolo d'Italia grazie all'egemonia dell'anticiclone, totalmente disteso sul Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-occidentale. Come si evince dalle immagini satellitari (www.meteolive.it/speciali/SATELLITI/64/

satellite-italia-visibile-moviola/38496/) il Sole splende in lungo e in largo su tutta la nostra penisola.

La presenza di questa cupola anticiclonica continua a favorire il fenomeno della siccità, specie nel nord Italia, ed inoltre stimola ulteriormente la crescita delle temperature. Nel corso della giornata odierna le temperature massime potranno raggiungere i 22-23°C su gran parte della pianura Padana, in Toscana, nel Lazio e nelle zone interne della Sardegna. Valori tra 18 e 21°C sul resto della penisola.

Guardate infatti questa mappa che mostra l'anomalia delle temperature previste per questo pomeriggio in Italia:

Spiccano i valori molto superiori al normale che si toccheranno su quasi tutto il nord Italia e il centro Italia, in particolare sulla Pianura Padana e sul Piemonte (fino a 12° oltre le medie del periodo!), già afflitti da una siccità sempre più grave.

DOMANI CAMBIA TUTTO

L'alta pressione domani tenderà ad indietreggiare in maniera repentina lasciando spazio ad un'irruzione fredda proveniente dal nord-est Europa che si farà strada sin verso il Mediterraneo. Questa massa d'aria piuttosto fredda farà il suo ingresso sull'Italia nella tarda serata di lunedì, per cui il resto della giornata sarà ancora da piena primavera.



Il fronte freddo provocherà rovesci e temporali su alcune zone italiane: al suo passaggio crollerà anche la temperatura e i venti saranno molto forti settentrionali (con raffiche oltre 70 km/h). Poi peggiorerà al centro-sud nella giornata di martedì, tutti i dettagli nei prossimi aggiornamenti.