Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord, ALLERTA METEO della Protezione Civile

La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al centro-nord, soprattutto al Nord-Ovest.Al Centro-Sud invece proseguirà la fase stabile ed eccezionalmente mite, con temperature massime ampiamente sopra la media stagionale.La Protezione Civile ha emesso poco fa una nuova allerta meteo. Vediamo il comunicato e il bollettino meteo dettagliato per la giornata di Domenica. Maltempo: ancora rovesci e temporali al Nord, precipitazioni abbondanti sui settori occidentali

Allerta arancione sulla Liguria.

Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso l’Europa centrale.