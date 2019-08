Domenica calda e afosa, ma piena di temporali!

L'andamento degli ultimi giorni è ormai chiaro: stabile al mattino, caldo afoso un po' ovunque e per finire acquazzoni e temporali pomeridiani. Ovviamente non tutti fanno i conti con l'instabilità pomeridiana, perchè questa tende a prediligere le aree più interne, le colline e i rilievi, mentre sulle coste e molte aree pianeggianti prevale il Sole.

Questa situazione è dovuta alla presenza di aria più fresca in alta quota che "galleggia" all'interno dell'anticiclone africano ancora ben presente nel Mediterraneo (responsabile del caldo afoso persistente). L'aria più fresca entra in contrasto con quella più calda e innesca i tipici temporali pomeridiani e serali.

PREVISIONI 25 AGOSTO 2019- La giornata odierna sarà pressocchè identica alle precedenti. Attualmente splende il Sole su quasi tutta Italia ad eccezione di nubi basse e locali foschie sulle regioni adriatiche, ma tra pomeriggio e prime ore della sera avremo tanta instabilità sui settori montuosi e interni. Tra le regioni più coinvolte ci saranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Umbria, Calabria settentrionale, Sicilia, Sardegna, Lazio : acquazzoni e temporali prediligeranno colline e rilievi o pianure più interne. Qualche fenomeno giungerà sulle coste quasi esclusivamente su Puglia ionica, Molise, Abruzzo e Marche meridionali. Isolati temporali anche in Romagna e sull'arco alpino, mentre su buona parte della pianura Padana avremo tempo più stabile.

I fenomeni più intensi avranno luogo sulla fascia appenninica tra Marche meridionali, Umbria e Subappennino Dauno, passando per Abruzzo e Molise. Non si escludono piogge a carattere di nubifragio e grandine di medie dimensioni (2-4 cm di diametro).