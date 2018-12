DOMENICA 9 dicembre: attenzione agli scherzi di EOLO...

Domenica turbolenta, ma nel complesso mite sulla nostra Penisola. Fatta eccezione per le Alpi dove interverranno nevicate più o meno intense, in Italia non dovrebbe piovere a parte qualche rovescio sulle regioni meridionali.

Protagonista il VENTO: forte, turbolento e burrascoso; bufere di neve investiranno le Alpi, dove le escursioni in quota saranno tassativamente da evitare.

Attenzione alla navigazione tra il basso Ligure, Capo Corso e le Bocche di Bonifacio (in modo particolare) stante il mare in pessime condizioni e le raffiche di vento da ovest che potrebbero superare i 100km/h.

Burrasche interverranno anche lungo le coste livornesi fino all'Isola d'Elba; rinforzi notevoli del vento (sempre da ovest) si faranno sentire lungo la dorsale appenninica con parziale interessamento della costa marchigiana e abruzzese (Garbino).

Il vento potrebbe sforare anche su diverse aree della Pianura Padana, ripulendo l'aria dagli inquinanti e dall smog.