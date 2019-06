DOMENICA 16 GIUGNO: ecco chi sentirà più CALDO e chi rischierà il TEMPORALE

La terza domenica di giugno porterà sull'Italia un tempo nel complesso estivo, con temperature ancora piuttosto elevate al meridione, ma in leggero calo rispetto agli ultimi giorni.

Dal punto di vista dei fenomeni, questa è la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata festiva:

Una perturbazione diretta essenzialmente sull'Europa centrale "striscerà" l'arco alpino dove non si esclude qualche temporale nel pomeriggio, specie sul settore centrale ed orientale, con rari sconfinamenti in pianura. Da segnalare ancora (e purtroppo) l'insistenza delle nubi basse sulla Liguria, più serrate al mattino e in parziale attenuazione nel pomeriggio.

Sul resto d'Italia bel tempo e tanto sole, a parte addensamenti nel pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale, ma con basso rischio di temporali. Nubi basse potrebbero invece insistere tra il Cilento e la Calabria Tirrenica, ma senza piogge.

Passiamo ora al disagio da caldo che si patirà in Italia durante la giornata festiva:

Partendo dal nord, un caldo fastidioso aleggerà sulla Pianura Padana orientale, mentre su quella centro-occidentale sarà solo un po' fastidioso, ma sopportabile.

Al centro il caldo più fastidioso aleggerà sul basso Lazio; altrove caldo in genere sopportabile o poco fastidioso.

Situazione ancora disagevole invece al meridione, dove il caldo risulterà fastidioso o anche molto fastidioso dove vedete i colori tendenti all'arancione.

