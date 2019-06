Domani l'apice del caldo africano. Fino a 40 gradi al nord. Afa opprimente di sera e nella prima parte della notte

L'ondata di caldo eccezionale che sta avvolgendo l'Europa centro-occidentale inizia a fare sul serio ed è pronta a raggiungere l'apice nelle prossime 24 ore. A pagarne le conseguenze saranno la Spagna, la Francia e il nord-ovest italiano dove con molta probabilità saranno registrate temperature record, domani, mai rilevate prima d'ora nei mesi di giugno.

Quest'oggi il caldo è stato intenso su tutto il nord Italia e parte del centro, dove la colonnina di mercurio si è portata agevolmente sin verso i 38°C. Il peggio però deve ancora arrivare: domani giungerà aria ancor più calda che causerà un ulteriore aumento delle temperature su tutta Italia e soprattutto sul Settentrione.Le temperature massime si porteranno sin verso i 40°C sul Piemonte, con qualche picco localizzato di 41-42°C tra astigiano e alessandrino, e sin verso i 36-39°C sul resto del nord. Torino potrebbe toccare i 40°C nel corso del pomeriggio, mentre Milano ci andrà molto vicina. Eloquente l'allerta da bollino rosso emessa per numerose città.

Anche sul centro Italia non si scherza : su Toscana, Lazio e Sardegna i termometri segneranno temperature fino a 37-39°C sulle zone interne, mentre sulle coste i valori massimi si assesteranno sui 31/33°C, ovviamente carichi di umidità e afa.

Caldo anche al sud ma sarà decisamente più sopportabile, così come su Molise, Abruzzo e Marche grazie alla presenza di venti deboli o moderati provenienti dai Balcani che mitigheranno in parte le temperature. Anzi non escludiamo qualche isolato forte temporale pomeridiano sui settori tirrenici e interni tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia (specie catanese, siracusano, ragusano, ennese e nisseno).

AFA OPPRIMENTE DI SERA AL NORD

Come detto poc'anzi domani la pianura Padana vivrà una giornata di fuoco con temperature tra i 35 e i 40°C, il tutto con afa specie a ridosso dei fiumi. Domani sera la situazione non sarà tanto diversa: fisiologicamente le temperature caleranno col calar del Sole, ma senza grossi scarti. L'alta pressione riuscirà a schiacciare l'aria calda verso il suolo e l'assenza di ventilazione impedirà ricambi d'aria o cali sensibili della temperatura.

Insomma domani sera continuerà a far caldo su quasi tutta la pianura Padana: addirittura tra le 22.00 e le 02.00 i termometri potranno ancora registrare temperature fra 30 e 32°C nelle zone di Torino e Milano, il tutto condito da umidità via via più alta e afa a tratti opprimente.