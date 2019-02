Domani 2 febbraio 2019 col maltempo: pioggia e neve al nord, mite al sud

Una forte perturbazione atlantica sta interessando la nostra penisola da nord a sud seppur con effetti decisamente diversi tra i vari settori della nostra penisola : le differenze più eclatanti sono tra il nord-ovest, dove nevica fino in pianura, e il centro-sud Italia, dove troviamo libeccio intenso e temperature superiori ai 15°C. Non mancano anche i disagi a causa della neve specie in Trentino.

Nel corso della giornata di domani, 2 febbraio 2019, il vortice di bassa pressione sviluppatosi nel Tirreno continuerà a portare maltempo su gran parte d'Italia, soprattutto sul centro-nord. Ci aspettiamo ancora piogge diffuse, localmente anche temporali, mentre la neve scenderà a quote via via più alte un po' su tutto il nord : dunque anche sul nord-ovest avremo un graduale rialzo della quota neve che si porterà a livelli di collina con l'unica eccezione del basso Piemonte (dove potrebbe resistere la neve in pianura nella prima parte della giornata). Sul nord-est nevicherà oltre i 900/1000 metri di altitudine.

Piogge attese anche su Campania, Calabria tirrenica e Sardegna, mentre sul resto del sud avremo cieli nuvolosi ma senza piogge.



Attenzione ai venti forti di libeccio e scirocco attesi su gran parte del centro-sud Italia e sul versante adriatico, con raffiche localmente oltre i 50-60 km/h.

CLIMA MITE SU GRAN PARTE D'ITALIA

Il richiamo di aria calda dal nord Africa, innescato dalla perturbazione, attraverserà tutta Italia e domani raggiungerà l'apice : ci aspettiamo temperature diffusamente superiori ai 15°C su tutto il centro-sud, con picchi di 21-22°C su foggiano, cosentino, messinese e catanese. Possibili 20°C anche su Bari. Temperature in aumento su gran parte della pianura Padana.