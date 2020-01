Disturbi di instabilitÃ  in arrivo nel weekend, poi...

La circolazione atmosferica presente sul nostro Paese, vede una graduale attenuazione del campo anticiclonico che porta qualche giornata di tempo più nuvoloso soprattutto al sud. Una debole perturbazione si porta in queste ore sulle regioni centrali e settentrionali, dove ci attendiamo l'arrivo di qualche pioggia più consistente a partire dalle ore serali. Senza dubbio però, il passaggio nuvoloso più importante riguarderà le regioni del Mezzogiorno, dove sono previste delle precipitazioni soprattutto tra la serata di domenica e la giornata di lunedì.



Questi deboli impulsi di instabilità risultano comunque inseriti in un contesto di pressione atmosferica piuttosto elevata, il Vortice Polare infatti rimane ancora compatto, saranno pochi i contributi di aria fredda che riusciranno a spingersi verso le basse latitudini, favorendo pertanto un'evoluzione di tipo instabile dalle caratteristiche più invernali. Ecco la previsione del modello Lamma , riferita a lunedì 27 gennaio, nella quale possiamo distinguere la modesta circolazione depressionaria responsabile della parentesi instabile prevista sul Mezzogiorno proprio tra domenica e lunedì:

Nel lungo periodo i modelli ipotizzano un nuovo trasferimento di vorticità dall'oceano Atlantico alla Penisola Scandinava, si tratta di una situazione che potrebbe avere delle ripercussioni sul tempo previsto in Europa nel mese di febbraio, che potrebbe presentare delle caratteristiche invernali un po' più pronunciate.



Tuttavia questa modifica della circolazione emisferica, almeno nell'immediato futuro (5-10 giorni), non sembra avere alcuna particolare ripercussione sul tempo previsto in Italia. Almeno fino ai primi giorni di febbraio 2020, la circolazione prevista sull'Europa vedrà ancora una prevalenza di correnti occidentali. Ecco la previsione del modello americano riferita a giovedì 30 gennaio: