Disturbi d'instabilitÃ  ma nessun VERO scenario invernale

Il tempo previsto nella terza ed ultima decade di gennaio, continuerà ad essere scandito una sostanziale mancanza di scenari freddi invernali sull'Europa. Questa situazione atmosferica poggia radici in un Vortice Polare sempre molto intenso, circondato da correnti occidentali che racchiudono le masse d'aria artiche alle elevate latitudini, senza lasciarle sfuggire più in basso. Ne consegue una condizione atmosferica che sul Mediterraneo viaggia a cavallo tra un autunno tardivo ed un inverno mancato.

Se da un lato infatti mancheranno scenari di freddo in grado di interessare in maniera decisa il nostro Paese, dall'altro non potremo nemmeno dire che le condizioni atmosferiche risulteranno perfettamente stabili. Con l'arrivo del weekend e poi con l'inizio della prossima settimana, è previsto il passaggio di almeno due distinti impulsi perturbati, entrambi di debole o moderata intensità ma sufficienti a portare alcune precipitazioni. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per domani sera, venerdì 24:

Come evidenziato dalla cartina qui sopra, il primo di questi impulsi è previsto attraversare le regioni del centro e del nord tra domani sera, venerdì 23 e sabato 24 gennaio, con precipitazioni che saranno più probabili lungo i versanti del medio ed alto Tirreno. Il secondo passaggio più intenso, riguarderà da vicino le regioni del Mezzogiorno e parte di quelle centrali tra domenica sera e lunedì, con delle precipitazioni soprattutto su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per lunedì 27: