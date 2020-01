Disturbi all'alta pressione: venerdì qualche PIOGGIA tra Liguria, alta Toscana e Sardegna

Ecco una perturbazione che "si sacrifica" contro il muro invalicabile dell'alta pressione! L'analisi sinottica attesa per le ore 13 di domani, venerdi 10 gennaio, risulta inequivocabile:

Il sistema frontale, dalle fiere origini atlantiche, non farà nemmeno in tempo ad approcciare le Alpi occidentali prima che l'anticiclone tagli il rifornimento freddo da nord-ovest con la consueta spinta dal vicino Atlantico verso l'Europa occidentale (freccia rossa).

Quando si taglia il rifornimento freddo ad una perturbazione è come se si potasse un ramo da un albero; questo inevitabilmente cade e secca successivamente, senza più germogliare.

In altre parole, il fronte in questione verrà ridotto ai minimi termini, ma avrà forse il merito di rompere almeno parzialmente l'inversione termica presente da giorni in Valpadana, con conseguente minore produzione di nebbia tra la prossima notte e la mattinata di venerdì.

Sul fronte delle precipitazioni, questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'intera giornata di venerdi 10 gennaio:

Dicevamo della riduzione delle formazioni nebbiose al nord stante la maggiore nuvolosità. Qualche fiocco di neve potrebbe cadere sui crinali alpini, unitamente a piovaschi poco convinti tra la Liguria, l'alta Toscana e la Sardegna meridionale; arriverà in sostanza qualche millimetro di pioggia, nient'altro...

Sulle restanti regioni non cambierà nulla; ancora stabilità, tanto sole, inquinamento e temperature miti durante il giorno.

