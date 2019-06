DISAGIO da CALDO nel week-end: dove sarà più accentuato?

Ricordiamo che il disagio da caldo (o indice di calore) è dato dalla combinazione del caldo con l'umidità. La legenda mostra i livelli di disagio rapportati a questi due parametri.

La prima mappa mostra l'indice di calore previsto in Italia nel pomeriggio di SABATO 8 GIUGNO alle ore 17:

Partendo dal nord, il caldo risulterà un po' fastidioso, ma abbastanza sopportabile sulla pianura padano-veneta.

Al centro, attenzione alle zone interne della Sardegna, dove il caldo sarà molto fastidioso, fino a sfiorare condizioni di MALESSERE dove vedete il colore rosso; sul resto delle regioni centrali il caldo sarà fastidioso segnatamente nelle zone interne, mentre in riva al mare la calura sarà più sopportabile per via delle brezze.

Al sud avremo caldo molto fastidioso, fino a sfiorare condizioni di MALESSERE fisiologico nelle zone interne della Sicilia, sulla bassa Lucania e sul Tavoliere delle Puglie. Si stara un po' meglio solo lungo le coste, sempre per merito delle brezze.

Passiamo ora al disagio da caldo previsto in Italia per domenica 9 giugno:

Al nord situazione (da questo punto di vista) abbastanza tranquilla a parte un po' di fastidio sulla pianura padano-veneta.

Al centro, a stare peggio sarà ancora la Sardegna, dove aleggerà un caldo molto fastidioso segnatamente nelle aree interne. Sul resto del centro avremo caldo fastidioso, sempre maggiormente concentrato all'interno.

Al sud un caldo molto fastidioso aleggerà nelle aree interne della Sicilia. Altrove caldo fastidioso, o localmente molto fastidioso tra Tavoliere, Lucania e zone interne della Campania.

