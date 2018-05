DISAGIO da CALDO: dove si soffrirà di più nel fine settimana?

La fiammata calda prevista per il fine settimana porterà temperature anche superiori ai 30°C su diverse regioni, specie Emilia-Romagna, Lombardia, basso Veneto, Sardegna interna, parte delle regioni centrali tirreniche, Sicilia interna, Molise e Puglia e segnatamente DOMENICA 3 giugno.



Sarà però soprattutto la percentuale di umidità presente nell'aria a determinare quel disagio da caldo di cui si farebbe volentieri a meno. Del resto sul settentrione i recenti temporali di umidità al suolo ne hanno accumulata molta e con il soleggiamento il "rilascio" è notevole, soprattutto nel tardo mattino.



Nel pomeriggio l'aria diviene più secca e il caldo più sopportabile . Anche sulle coste al mattino fa più caldo che nel pomeriggio, perché l'intervento della brezza del mare spesso porta venti rinfrescanti che si spingono per qualche km anche nell'entroterra.



Questo non avviene o avviene in misura minore quando l'alta pressione è forte e paradossalmente anche quando il tempo sta per cambiare.



Comunque sia nella giornata di sabato il disagio risulterà nel complesso modesto o moderato con maggiore sensazione di afa nel catino padano e sulla Puglia, ma in quella di domenica il fastidio aumenterà, perché l'alta pressione esprimerà la sua massima forza, prima di cedere piuttosto rapidamente il passo all'instabilità prevista per lunedì.



Il disagio sarà comunque al massimo moderato e, oltre al catino padano e alla Puglia, andrà ad impegnare in particolare la Sardegna occidentale e la Sicilia sud orientale.



