Diretta meteo : altri nubifragi in Sardegna, vasta perturbazione verso la penisola - PREVISIONI per domani

Nuovi forti temporali in Sardegna, a brevissimo perturbazione sulla penisola. Attenzione domani.

Meteo / Dopo qualche ora di pausa i temporali stanno nuovamente minacciando la Sardegna meridionale ed in particolar modo il cagliaritano dove insiste una pericolosa convergenza che non si ostina ad abbandonare l'isola, causando di conseguenza temporali stazionari e molto intensi oltre che persistenti. La causa di tutto questo ovviamente è da attribuire all'alta pressione che si è eretta sui Balcani, la quale agisce da "blocco" per le insidiose correnti instabili atlantiche, costrette a rallentare se non a fermarsi del tutto sull'Italia.

Dunque come dicevamo i temporali stanno nuovamente colpendo il cagliaritano dove sono già precipitati oltre 300 mm di pioggia causando danni enormi. Si tratta nuovamente di temporali stazionari e quindi persisteranno anche nelle prossime ore aggravando ulteriormente la situazione. Ricordiamo che è attiva l'allerta meteo rossa (massima) per la Sardegna sud-orientale.

PERTURBAZIONE VERSO IL CENTRO-NORD

La vasta perturbazione che sta duramente colpendo la Sardegna è destinata a raggiungere il centro-nord nelle prossime ore. Già ora troviamo locali piogge su Piemonte e Liguria, ma il grosso del maltempo giungerà nella giornata di domani. Con alta probabilità si svilupperanno temporali intensi nel mar Ligure tra domani mattina e domani sera, in grado di riversare ingenti quantità di pioggia sulla Liguria centro-occidentale. Si temono accumuli superiori ai 150 mm. Ricordiamo che è stata emanata l'