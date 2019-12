Dicembre con tempo tormentato, vediamo perchÃ¨

Gli scenari atmosferici che si preannunciano nel prossimo futuro, porteranno allo sviluppo di nuove perturbazioni sul Mediterraneo. In linea generale le correnti su larga scala europea continueranno ad essere di tipo occidentale, questa circolazione sarà inserita in un contesto di tempo estremamente variabile, con frequenti precipitazioni accompagnate da temperature poco fredde. Sul centro e sul nord Europa, le perturbazioni si avvicenderanno in maniera forsennata, mentre sul nostro Paese la circolazione dei venti occidentali porterà al passaggio di corpi nuvolosi alternati ad effimeri promontori di alta pressione, anche qui le temperature saranno inserite in un contesto mite. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 20 dicembre, dove troviamo una fitta rete di correnti meridionali associate a piogge frequenti al nord e lungo il Tirreno. Su questi settori il tempo previsto la prossima settimana risulterà molto chiuso, saranno rare le schiarite ed i momenti soleggiati:

Questa circolazione atmosferica ci accompagnerà senza troppi problemi fin verso i giorni delle festività natalizie, mentre qualche riserva in più la vogliamo tenere riguardo agli sviluppi atmosferici relativi alla parte conclusiva del mese, quando potrebbe svilupparsi qualche ondulazione più spiccata, con la possibibilità di assistere a qualche irruzione fredda di maggiore efficacia verso le latitudini meridionali d'Europa, incluso quindi il Mediterraneo. Questa è l'ipotesi suggerita questa sera dalla previsione delle temperature alla quota di circa 1500 metri, previste dal modello europeo proprio nel giorno di Natale, possiamo osservare la presenza di un "lago" d'aria più fredda sull'est Europa (ancora scarsa affidabilità):