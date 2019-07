Devastanti incendi al circolo polare artico: un disastro dall'Alaska alla Siberia

Oltre 100 incendi di vaste dimensioni e di impatto fortemente negativo hanno colpito il circolo polare artico nelle ultime settimane, tra giugno e luglio. La notizia arriva direttamente dal CAMS (Copernicus atmosphere monitoring service) che aggiunge «Solo a giugno, questi incendi hanno emesso nell’atmosfera 50 megatonnellate di biossido di carbonio, che equivalgono alle emissioni annue totali della Svezia».

In pratica in appena 45 giorni è stato rilasciato in atmosfera l'intero quantitativo di biossido di carbonio emesso tra il 2010 e il 2018 da tutti gli incendi sviluppatisi nell'Artico. Fortemente colpite Alaska e Siberia dove diversi incendi hanno incenerito vastissime estensioni di verde, corrispondenti a circa 100.000 campi da calcio (almeno 845 km quadrati). Si stima che nella provincia canadese dell'Albera un incendio abbia divorato una superficie di boschi equivalente a 300.000 campi da calcio.

Questa situazione disastrosa è dovuta in parte allo scioglimento notevole delle nevi e dalla siccità che stanno avvolgendo l'Alaska (dove ricordiamo pochi giorni fa è stato battuto un record storico di caldo).Il Cams ricorda che "Gli incendi boschivi violenti emettono diversi tipi di sostanze inquinanti, molte delle quali possono influire sulla nostra salute. E anche se la maggior parte del Circolo polare artico rimane scarsamente popolata, gli esseri umani non possono sfuggire ai pericoli di questi incendi, il vento può soffiare l’inquinamento a migliaia di chilometri di distanza dalla sua fonte, influenzando la qualità dell’aria in tutto il mondo".

Ovviamente non bisogna tralasciare la causa principale di questi incendi: la follia dell'uomo.