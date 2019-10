Dal week-end ecco il DILUVIO! Piogge abbondanti attese su molte regioni

Una lunga fase caratterizzata da tempo a tratti anche perturbato colpirà il nostro Paese a partire dal primo fine settimana di novembre. I modelli sono tutti concordi nel prevedere la formazione di un nucleo temporalesco prefrontale già nella serata di sabato 2 novembre sulla Liguria, in particolare sul Genovesato, come si evince facilmente da questa mappa, colpito anche l'Oristanese in Sardegna:

La traiettoria di questo bestione carico di precipitazioni però subito dopo divide i modelli: dove finirà il malloppo precipitativo tra la notte e la mattinata di domenica 3 novembre?



L'europeo lo vede scivolare verso la Toscana e l'Emilia-Romagna, l'americano lo reputa in spostamento verso Lombardia e Veneto . Una situazione tutta da verificare ovviamente, che vi mostriamo qui sotto per un raffronto, questa è l'evoluzione prevista dal nostro modello sulla base dei dati del modello americano per la notte e la mattinata di domenica 3 novembre:

Qui invece vediamo l'evoluzione prevista per lo stesso intervallo di tempo dal modello europeo, una differenza non trascurabile:

Da rimarcare inoltre che poi il modello europeo vede un secondo passaggio nel corso della giornata di domenica 3 novembre, in grado questa volta di coinvolgere meglio anche il nord-ovest, ma nel frattempo vede la linea temporalesca precedente spezzarsi in due; una parte finirebbe per colpire Lazio e Campania, l'altra indebolita la Venezia Giulia:

Il nostro modello basato sul modello americano vede invece un passaggio unico con i fenomeni che nel corso della giornata di domenica 3 novembre traslano verso il nord-est, coinvolgendo ancora la Liguria e nello stesso tempo invadendo anche le regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi.





NORMALE che ci sia in questo momento una discrepanza nella tempistica della fenomenologia ma la cosa IMPORTANTE è che tutti i modelli inquadrino questo peggioramento e ne confermino la persistenza anche per la prossima settimana. Per sapere allora esattamente dove pioverà di più sarà sufficiente seguire i nostri aggiornamenti!