Dal caldo fuori stagione al freddo invernale, ecco cosa sta succedendo in Italia nelle ultime ore

Lunedì pomeriggio lo stivale italiano è stato raggiunto da una massa d'aria sorprendentemente calda per il periodo stagionale in cui siamo. Questo grande calore è stato ulteriormente accentuato lungo i versanti sottovento ai rilievi montuosi, dove la ventilazione calda e secca provocata da processi di compressione adiabatica, ha portato la colonnina di mercurio su valori estremamente elevati, complice anche l'irraggiamento solare, in alcuni casi le temperature hanno superato abbondantemente la soglia dei +25°C.

I valori termici più elevati sono stati toccati ieri pomeriggio sul Piemonte occidentale, l'Emilia Romagna e le coste orientali della Sardegna. Su alcune di queste località sono stati infranti dei record assoluto il caldo. Qui di seguito riportiamo una breve lista dei valori più elevati, numeri da capogiro, degni del periodo estivo ma che sono stati misurati al 3 di febbraio:

+27.4°C a Revello, +27.3°C a Cumiana, +27°C a Torino Caselle e Cuneo Levaldigi, +26.9°C a Bra, +26.7°C a Venaria Reale e Baldissero D'Alba. Anche le coste orientali e meridionali della Sardegna hanno toccato picchi rilevanti, con Cagliari a +23°C, Olbia +22°C ed Alghero +20°C.



E adesso cosa sta succedendo?



L'anticiclone con le sue elevate temperature, si allontana dall'Europa, ritirandosi temporaneamente sull'oceano Atlantico. Aria più fredda ne prende il posto ed in queste ore una circolazione instabile coinvolge con nubi e precipitazioni l'Europa centrale, con nevicate abbondanti lungo l'arco alpino, fino al fondovalle sui rilievi di confine.





La saccatura allunga le sue spire verso i Balcani, coinvolgendo in primis le nostre regioni centrali e meridionali adriatiche, dove già adesso si stanno verificando delle precipitazioni, con l'arrivo di qualche nevicata lungo l'Appennino. Ecco la previsione del modello americano riferita alla mattinata di domani, mercoledì 5 febbraio, nella quale possiamo osservare lo sviluppo di questa saccatura: