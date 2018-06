Dal CALDO al FRESCO e poi?

Il nord-ovest accuserà già nelle prossime ore un calo termico fisiologico in presenza delle prime situazioni temporalesche, mentre sul resto del Paese sarà ancora una giornata calda, prettamente estiva.



Martedì 12 giugno il calo al nord-ovest risulterà ancora più marcato, mentre il richiamo di venti di Libeccio porterà il classico effetto foehn lungo gran parte del versante adriatico, spingendo le temperature sin verso i 36-37°C sulla Puglia ma anche oltre i 30°C lungo la fascia pedemontana e la linea di costa di tutte le altre regioni.



Per lo stesso motivo farà caldo anche in Sicilia e le punte termiche saranno più o meno le medesime che si registreranno in Puglia, con punte di 36-37°C.



Mercoledì 13 sarà nel complesso la giornata più fresca della settimana su gran parte del Paese, anche se all'estremo sud potrà ancora registrarsi qualche valore estivo tra Puglia e Sicilia. Particolarmente gradevoli le temperature tra nord e centro.



Giovedì 14 il ritorno del sole al nord spingerà qualche valore sin sui 27°C, frutto di una lieve componente favonica del vento, che andrà orientandosi da nord, un po' di caldo potrà registrarsi sulle zone sud orientali della Sicilia e ancora sulla Puglia.



Venerdì 15 lieve calo termico atteso al sud, valori in lieve ripresa altrove. Sabato 16 giornata nuovamente estiva sull'insieme del Paese, ma attenzione a domenica...



IN SINTESI

La rinfrescata toccherà il culmine tra mercoledì e giovedì mattina, poi i valori tenderanno gradualmente a risalire.



Tutto questo fa comunque pensare che NON sia ancora arrivato il momento delle calme estive.