Dal CALDO al FREDDO: in questo periodo in Europa può succedere di tutto!

Freddo e caldo a due passi l'uno dall'altro. E' normale a settembre? Assolutamente si, è un periodo di contrasti notevole. Se cosi non fosse si arriverebbe all'autunno in modo esageratamente lento. Per questo assistiamo a volte a questo tipo di configurazioni bariche che ci appaiono folli: un anticiclone possente fra il centro Europa e il nord Africa con tanto di caldo associato come fossimo in piena estate ed appena più in là, dalla Polonia verso est, freddo quasi come fosse inverno e i primi rovesci di neve che dalla Scandinavia guadagnano terreno verso la Russia e coinvolgono anche Mosca.



Tutti scenari già visti che si ripeteranno nel corso della prossima settimana , come mostra in maniera eloquente la mappa che abbiamo scelto per voi per mercoledì 18 settembre, riferita alla media degli scenari del modello americano:

Sarà forse l'alta pressione stessa con i suoi movimenti orari, a catturare parte di quell'aria fredda e a ridimensionare le temperature sul nostro territorio. Succederà come detto probabilmente tra mercoledì 18 e venerdì 20 settembre, con una possibile appendice nel fine settimana 21-22 settembre.



Guardate a tal proposito la sequenza del calo termico previsto a 1500m dal modello americano. La prima mappa si riferisce a mercoledì 18, ore centrali del giorno, e mostra il notevole gradiente termico orizzontale e verticale presente sull'Europa, la seconda mostra il dilagare dell'aria fredda verso sud entro venerdì 20 e si vede mezza Italia avvolta dal colore verde, sintomo evidente di temperature certamente non più estive, qualche volta anche inferiori ai 20°C al suolo:

Rispetto ai temporali previsti, la massa d'aria in arrivo si presenterebbe relativamente secca e solo in parte instabile: qualche temporale lungo l'Adriatico è comunque da mettere in preventivo.

Seguite comunque gli aggiornamenti: solo così capiremo se la portata dell'irruzione fredda prevista sarà tale da spingersi così a sud o se la struttura anticiclonica, anziché tendere a catturarla, non la voglia invece respingere verso levante.