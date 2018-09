Da giovedÃ¬ pomeriggio tornerÃ  il MALTEMPO: ecco dove!

L'effimero miglioramento del tempo atteso sino alla mattinata di giovedì, sarà seguito dall'inserimento di una saccatura facente capo ad un vortice depressionario che andrà attestandosi temporaneamente sul centro Europa.



L'instabilità tornerà ad attivarsi dal pomeriggio di giovedì al nord, specie lungo la fascia montana e pedemontana, così come sulla Toscana meridionale, dove probabilmente andrà attivandosi un temporale marittimo formato da più cellule, che poi muoveranno alla conquista del territorio.



Nella notte su venerdì il fronte farà il suo ingresso al nord determinando precipitazioni più diffuse ed intense, che andranno poi a ripresentarsi anche nel corso della giornata di venerdì, estendendosi anche alle regioni centrali, specie sulle zone interne ed appenniniche, ma nelle prime ore anche sulle coste della Toscana.



La perturbazione entro sera andrà attestandosi sulle Venezie e sul medio Adriatico, dove rinnoverà l'instabilità sino alla mattinata di sabato. Al nord-ovest, sulla Sardegna e sui versanti tirrenici invece nel frattempo interverranno ampie schiarite.



Nel pomeriggio di sabato 8 qualche temporale si andrà a ripresentare sulle zone interne appenniniche del nord e del centro, così come su alto e medio Adriatico.



Domenica 9 da ovest interverrà l'alta pressione a ristabilire condizioni di bel tempo ma lungo il suo bordo orientale, cioè lungo il medio Adriatico e il meridione potrebbe rientrare tra lunedì 10 e martedì 11 aria più fresca, responsabile di annuvolamenti associati a brevi temporali.



In seguito l'alta pressione potrebbe assicurare a tutti stabilità e bel tempo, in un contesto termico gradevole, persino un po' caldo nel pomeriggio, ma su questi particolari sarà opportuno tornare nei prossimi aggiornamenti.