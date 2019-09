CROLLO TERMICO ai primi di ottobre: probabilmente ci sarà!

I grafici spaghetti stamane testimoniano che l'affondo freddo dalla Scandinavia previsto su alcune mappe per i primi giorni di ottobre, potrebbe andare in porto.



Il modello americano ne è convintissimo, tutte le 20 corse dell'emissione di stamane infatti puntano su un raffreddamento marcato che dovrebbe concretizzarsi tra mercoledì 2 e giovedì 4 ottobre.



Tale raffreddamento, che porterebbe le temperature a 1500m, ma anche al suolo, sotto la media del periodo anche di 4-5°C, si attiverebbe sul nord-est e poi conquisterebbe tutto il Paese.



Il calo termico risulterebbe in molti casi associato anche a delle precipitazioni , soprattutto su Triveneto, centro e sud, a prevalente carattere temporalesco; sui settori alpini e lungo la dorsale appenninica potrebbe arrivare anche la neve dalle quote medie.



I grafici spaghetti che vi proponiamo qui sotto evidenziano col cerchio il netto calo termico previsto e col il rettangolo le precipitazioni ad esso associate.

Ecco allora BOLOGNA:

A seguire VENEZIA:

Anche sul Tirreno gli effetti dell'aria fredda si farebbero sentire, ecco allora ROMA:

E infine ecco BARI, che testimonia come l'afflusso non sia per nulla trascurabile: