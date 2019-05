Crollo delle temperature in arrivo nel weekend, passaggio invernale fuori stagione

Nei prossimi giorni il nostro Paese sarà interessato da una circolazione d'aria instabile che rinnoverà condizioni di maltempo su diverse regioni. Acquista grande importanza l'abbassamento deciso delle temperature in arrivo tra domenica 5 e martedì 7 maggio . La neve tornerà a cadere sino a bassa quota sull'Europa centrale, mentre sul nostro Paese, abbondanti nevicate sono previste domenica soprattutto sulle Alpi orientali, con accumuli di diversi centimetri. Neve in arrivo anche sull'Appennino settentrionale.



Una diminuzione sensibile della temperatura è prevista anche sul nostro Paese; le regioni settentrionali potranno sperimentare valori sino 12°C inferiori alle medie stagionali. Un evento di freddo fuori stagione di tutto rispetto, il quale potrebbe rappresentare un pericolo per l'agricoltura, riportando addirittura delle gelate tardive sulla Valpadana e nelle valli interne di Alpi ed Appennino. Ecco il vortice freddo in quota previsto dal modello lamma nelle prime ore di domenica:



E' una realtà con cui inevitabilmente dovranno confrontarsi non soltanto le regioni italiane ma anche i paesi dell'Europa centrale, il settore dell'agricoltura dovrà affrontare questa situazione, cercando di limitare i danni di una gelata tardiva nel pieno del risveglio vegetativo già in atto da alcune settimane.



Ecco una stima del modello americano sulle temperature che potrebbero essere raggiunte al suolo nella mattinata di lunedì. I valori evidenziati si riferiscono alle zone interne, dove la colonnina di mercurio potrebbe scendere molto vicina allo zero anche a bassa quota: