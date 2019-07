Crisi della stagione estiva tra domenica e lunedì: vediamo perchè

Compare come una vera e propria sorpresa all'ultimo minuto, la notizia di un passaggio perturbato piuttosto importante previsto sul bacino centrale del Mediterraneo tra domenica sera e lunedì mattina. I modelli di previsione sino a circa 24 ore fa non avevano ancora bene inquadrato questa dinamica che compare nelle maglie della previsione deterministica un po' all'ultimo minuto; in seno alla vasta circolazione di venti nord-occidentali che interessa l'Europa in questo scorcio di luglio, un impulso d'instabilità riuscirà a percorrere un tragitto un po' più occidentale, quel tanto che basta da dar luogo ad una dinamica piuttosto rara da osservare durante l'estate, stiamo quindi citando un cosiddetto "Rodano" , dinamica che prende origine dal riversamento di una massa d'aria fredda che raggiunge il Mediterraneo passando dal sud della Francia, attraverso l'omonima Valle del Rodano. Questa dinamica porterà allo sviluppo di una ciclogenesi mediterranea proprio nella notte tra domenica e lunedì. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 15 nel primo pomeriggio:

Lo sviluppo di questa circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, darà luogo ad un importante cambiamento che in questo caso sarà rivolto agli abitanti delle regioni tirreniche e nord-occidentali, con temporali e riduzione della temperatura sino a valori inferiori alle medie del periodo. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal Modello Meteolive per lunedì mattina: