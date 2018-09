Crescono le quotazioni per il FREDDO in arrivo

Una circolazione d'aria più fredda ed instabile potrebbe subentrare sull'Europa nel corso della prossima settimana con una diminuzione molto sensibile della temperatura in previsione sull'Europa centrale, orientale e sull'area balcanica.

Quest'oggi i modelli disegnano una maggiore probabilità di coinvolgimento anche per il nostro Paese che potrebbe vivere una fase ventosa e molto fresca a partire dal prossimo martedì.