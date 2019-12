Crescono le possibilità di NEVE a bassa quota anche al nord, vediamo DOVE e QUANDO

Il tempo dei prossimi giorni verrà ancora influenzato dalla presenza di una vasta e complessa circolazione di bassa pressione collocata col proprio perno sull'Europa settentrionale. Ci saranno però alcune differenze rispetto alle condizioni atmosferiche sperimentate nell'ultimo periodo, come una corda prima tenuta tesa e poi allentata, nel corso della prossima settimana almeno due perturbazioni tenteranno di entrare sul Mediterraneo, dando luogo ad un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Questa sera la linea di tendenza generale sembra promuovere un coinvolgimento anche delle regioni settentrionali, con l'arrivo di nevicate a bassa quota in due distinte occasioni. La prima di queste perturbazioni è attesa tra martedì e mercoledì e sarebbe accompagnata da isoterme negative alla quota di 850hpa (circa 1300 metri) con rischio concreto di nevicate fino a bassa quota, forse anche in pianura al nord. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature e le precipitazioni attese nelle primissime ore di giovedì:

Una seconda perturbazione è prevista entrare sul nostro Paese nella giornata di venerdì, accompagnata da una circolazione assai intensa di venti nord-occidentali. All'interno di questo grande "fiume" che prende il nome di corrente a getto, si innesterà un secondo corpo nuvoloso che potrebbe portare precipitazioni nevose a bassa quota venerdì mattina sul nord-est, poi tra il pomeriggio e la serata in rapida progressione verso il centro ed il sud. Ecco la previsione del modello americano riferita alle ore centrali di venerdì: