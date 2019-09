Cosa dice il modello europeo: arriva l'autunno?

Anticiclone distratto giusto per 36-48 ore, poi sarà di nuovo lui a comandare la scena. Se tra mercoledì 18 e giovedì 19 un po' di temporali e aria decisamente più fresca sicuramente porranno fine alla stagione estiva classica (soprattutto al nord), non ci sono prove concrete che l'autunno possa entrare in scena anche con le sue caratteristiche piogge.



L'Atlantico infatti secondo il modello americano pare ancora incapace di prendere in mano la situazione, cioè di spingere con decisione una saccatura nel Mediterraneo. Lo si evince chiaramente nella mappa qui sotto, dove vediamo per domenica 22 settembre una saccatura tentare di sfondare da ovest, bloccata nella sua avanzata dal consueto muro anticiclonico:

Si, qualcosa riuscirà a passare: infatti al nord-ovest e su Toscana e Sardegna qualche annuvolamento e qualche fenomeno lo si prevede anche, ma nel complesso la "linea Sigfrido" terrà e anche nel corso della prossima settimana, nell'area mediterranea sarà ancora l'alta pressione a comandare secondo il modello europeo, come sottolinea anche questa mappa: