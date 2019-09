Correnti settentrionali governano la scena italiana

Nel complesso quella odierna potrebbe risultare l'ultima giornata di alta pressione dalle caratteristiche prettamente estive; nei prossimi giorni è prevista una graduale riduzione del quadro termico generale che porterà i valori di temperatura entro le medie del periodo e poi forse addirittura inferiori. Quindi l'andamento termico generale, sarà votato ad una graduale diminuzione che appare confermata anche questa mattina. Nel complesso il primo impulso instabile previsto dai modelli all'inizio della prossima settimana, appare ridotto nell'estensione e nell'intensità ma sarà comunque in grado di recare un passaggio temporalesco soprattutto sulle regioni di nord-est e lungo i versanti adriatici tra lunedì e martedì. Ecco la previsione Spaghetti d'Ensemble prevista del modello americano riferita all'Emilia Romagna orientale, un calo graduale delle temperature nella prima decade di settembre, con diverse occasioni di pioggia:

La circolazione prevista sull'Europa in questo scorcio di inizio settembre, risulterà ancora di tipo settentrionale o al più nord-occidentale. Queste correnti potrebbero risultare predominanti ancora per un lungo periodo, il protagonista in gioco nel palcoscenico atmosferico europeo continuerà ad essere l'anticiclone delle Azzorre fermamente imposto nella parte occidentale del continente. La posizione di questo anticiclone subirà scarse o nulle variazioni significative e questo tipo di impostazione sinottica avrà ancora vita lunga nel futuro.