CONFRONTO MODELLI: cosa sta arrivando?

Accidenti agli uragani e al periodo di transizione estate/autunno che fanno andare in tilt le elaborazioni. Il dilemma modellistico sul tempo della terza decade invece di risolversi, si intriga ulteriormente.

In altre parole, questa mattina tutti i modelli più performanti della rete seguono vie diverse, se non addirittura contrapposte già a medio termine.

Il giorno preso come campione è VENERDI 21 SETTEMBRE, primo giorno dell'autunno astronomico.

Il modello americano la fa facile, ponendo la solita alta pressione appena scalfita da una coda frontale come se fossimo in piena estate. Se avesse ragione questo elaborato, l'autunno resterebbe lontano dalla nostra Penisola ancora per un po'...

Il modello europeo per il medesimo giorno risulta invece decisamente più interessante in chiave autunnale, quantomeno su parte della nostra Penisola.

Secondo l'elaborato nostrano, l'attacco al Mediterraneo occidentale risulterebbe vincente, con la creazione di una profonda saccatura in lento spostamento verso levante.

Se il modello europeo avesse ragione, sarebbero probabili piogge molto intense sul settore di nord-ovest e i versanti di ponente, come in ogni autunno che si rispetti.

Chi avrà ragione? Presto detto: non lo sappiamo. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno e vedere quale linea sarà prevalente, anche con l'ausilio delle medie ens sempre molto preziose in questi casi.

