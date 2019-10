Conferme sulle grandi piogge in arrivo al nord

La fase più intensa del passaggio piovoso previsto al nord questo fine settimana deve ancora iniziare ma alcune zone della Liguria misurano già oltre 100 millimetri di pioggia. Questa sera trova conferma dai modelli, l'arrivo di una fase di tempo fortemente perturbato soprattutto poi le regioni del nord tra domani, sabato 19 e lunedì prossimo. Le grandi precipitazioni che potrebbero colpire regioni come Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, alta Toscana, troveranno risposta nella presenza di una vasta saccatura disposta col proprio asse lungo i meridiani in corrispondenza sull'Europa occidentale. Lungo il fianco orientale di questa grande circolazione depressionaria, prenderà il via un vigoroso richiamo di venti di Scirocco che, in concomitanza del fine settimana, porteranno un'impennata della temperatura sul Mezzogiorno, concentrando grandi masse di aria umida sulle regioni del nord. Queste ultime saranno soggette a precipitazioni particolarmente abbondanti.



Ecco una stima degli accumuli totali di pioggia previsti entro i prossimi 5 giorni sull'Europa, come possiamo osservare, ci saranno alcuni settori che includeranno le regioni del nord-ovest italiano ed i settori meridionali francesi, dove gli accumuli in millimetri risulteranno particolarmente elevati:

Tra lunedì e martedì prossimo, la grande figura di bassa pressione sull'Europa occidentale perderà temporaneamente l'alimentazione di aria fredda, isolando temporaneamente i suoi effetti sulla Penisola Iberica e sulla Francia meridionale, concedendo una tregua di tempo mite sull'Italia. Tra mercoledì e giovedì prossimo, nuovi apporti di aria fredda in arrivo dalla regione dell'Artico, potrebbero favorire la progressione di questa figura depressionaria verso il Mediterraneo centrale, con una nuova fase di maltempo pronta ad interessare le regioni del versante tirrenico. Tuttavia su questo punto abbiamo ancora bisogno di nuove conferme, ecco la previsione del modello americano riferita a mercoledì 23 ottobre:

Nel complesso viene confermato l'arrivo di una settimana caratterizzata dalle grandi piogge sulle regioni del nord. Il quadro generale delle temperature risulterà superiore alle medie del periodo, con scatti particolarmente evidenti sulle regioni del Mezzogiorno ma previsti anche al nord. Ecco le anomalie termiche previste in Europa giovedì 24 ottobre: