Conferme sul nuovo anticiclone in arrivo dalla prossima settimana

Entro le prossime 48 ore, il bacino centrale del Mediterraneo verrà interessato da quella che potrebbe rivelarsi la seconda perturbazione più importante relativa a questo mese di luglio (la prima è stata quella che ha colpito i giorni scorsi l'Adriatico, con eccezionali grandinate) . Una circolazione di aria più fredda ed instabile è prevista infatti per entrare sul Mediterraneo attraverso la valle del Rodano, dando luogo ad una ciclogenesi foriera di temporali soprattutto sui settori medio ed alto tirrenici. Le ultime elaborazioni previsionali danno risalto a manifestazioni temporalesche che potrebbero risultare particolarmente intense sulla Toscana proprio nella primissima mattinata di lunedì.



Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello AROME riferita a lunedì mattina, in cui possiamo osservare due distinte aree di pioggia, la prima costituita prevalentemente da rovesci in un contesto più freddo, occuperà gran parte dell'Italia nord-occidentale, la seconda area di tipo temporalesco sul mare prospicente la Toscana:

Con la stessa rapidità con cui si svilupperà, questa perturbazione tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio a strascichi di instabilità che interesseranno il nostro Paese soprattutto nelle zone interne, almeno sino al prossimo mercoledì. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 16 luglio, in cui possiamo osservare ancora strascichi d'instabilità al meridione: