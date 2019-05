CONFERME: sarÃ  un lunedi da BRIVIDO per molte regioni italiane...

Se il mese di maggio ha l'intenzione di stupirci ci sta riuscendo molto bene. Staremo un paio di giorni in compagnia di temperature gradevoli (non calde) sull'Italia, in attesa di un nuovo forcing freddo e perturbato che diverrà realtà sulla nostra Penisola tra domenica 12 e lunedi 13 maggio.

Per dare un'idea di quanto le temperature andranno al di sotto dei valori normali, osservate questa mappa prevista per le ore centrali di lunedi 13 maggio:

Fa quasi sorridere l'isoletta mite ubicata sul Piemonte, dovuta quasi sicuramente ai venti di caduta dalle Alpi verso la pianura (Favonio); su tutte le altre regioni farà più freddo del normale, anche sulle Isole e al meridione.

Fanno sensazione i 10-12° in meno rispetto alla media del periodo previsti sulle zone appenniniche centrali e meridionali; lungo le coste adriatiche i difetti termici rispetto alla media saranno compresi tra 6 e 9°; tra 5 e 8° sulle regioni tirreniche, 8° in meno rispetto alla media in Sicilia e 4° in meno nelle aree interne della Sardegna.

Insomma, la primavera mite e soleggiata che spesso compete al mese di maggio è ancora assai lontana...