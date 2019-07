CONFERME: la prossima settimana CALDO AFRICANO in RITIRATA dall'Italia...

Dopo un lungo periodo di caldo insopportabile con sole dardeggiate e qualche temporale (anche intenso) affogato nella grande calura mediterranea, qualcosa dovrebbe cambiare.

A partire dalla giornata di lunedi 8 luglio, ma ancor più a metà della settimana prossima, il caldo africano dovrebbe ripiegare verso i propri territori di origine concedendo all'Italia un clima maggiormente gradevole e variabile.

Non aspettiamoci il fresco, ma certi valori termici non dovrebbero più presentarsi, in favore di una condizione climatica decisamente più salutare. I temporali non dovrebbero più essere unica prerogativa delle Alpi e ristrette zone di pianura del nord, ma potranno presentarsi anche su altre regioni.

Ecco le temperature a 1500 metri previste nella notte tra mercoledi 10 e giovedi 11 luglio dalla media degli scenari del modello americano; ricordiamo che anche la media del modello europeo e del canadese (CMC) risultano quasi sovrapponibili alla mappa in questione:

L'isoterma + 20° a 1500 metri, che è un po' il confine tra il caldo normale ed intenso, dovrebbe andarsene dall'Italia. Al nord e al centro comparirà una piu salutare + 12° a 1500 metri (circa 27-28° al suolo), mentre il valore più elevato sarà sulla Sicilia, con + 16° alla medesima quota (30-32° al suolo).

In altre parole, si tornerà nei ranghi di un'estate normale, dopo l'esplosione bollente della fine di giugno...

