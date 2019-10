CONFERMATO l'arrivo di una attiva perturbazione tra lunedì e martedì, deriva instabile anche nel futuro

Con l'inizio della prossima settimana, viene ormai confermato il passaggio di una perturbazione associata a precipitazioni anche di un certo peso. Le regioni più colpite da questa perturbazione includeranno il medio ed alto versante tirrenico, nonché le regioni dell'angolo nord-ovest. La circolazione prevista in ambito europeo, vedrà l'entrata in scena di una figura di bassa pressione che dall'Europa occidentale, è prevista farsi strada lentamente verso il Mediterraneo. Ne potrebbero conseguire almeno due giornate di tempo instabile sulle regioni del centro e del nord. Senza dubbio la giornata di tempo più perturbato sarà quella di martedì 15 ottobre, quando sulle regioni settentrionali è prevista l'avanzata di un sistema frontale di tipo freddo, preceduto da un sostenuto regime di venti di Scirocco. Ecco la previsione dei venti al suolo nella tarda mattinata di martedì, con la separazione del fronte freddo:

Acquista particolare importanza anche la cosiddetta fase prefrontale che è prevista interessare soprattutto la regione Liguria dal pomeriggio di lunedì fino alla mattinata di martedì. In questa sede la linea di convergenza, cioè lo scontro tra lo Scirocco e la Tramontana scura, potrebbe verificarsi sul settore centro-occidentale della regione, dove quindi in linea teorica, sono stimabili gli accumuli più elevati di pioggia. I modelli identificano delle grosse cumulate di precipitazione anche sull'alto Piemonte sull'alta Lombardia, dove l'effetto stau indotto dai venti di Scirocco, porteranno alla condensazione di dense nubi associate a precipitazioni persistenti. Lungo le coste del medio ed alto Tirreno, incluso anche il Mar Ligure, le precipitazioni saranno invece di tipo temporalesco. Ecco una stima delle precipitazioni calcolata dal modello americano per la mattinata di martedì: