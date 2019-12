CONFERMATA nuova ondata di freddo sotto l'Epifania: vediamo dove

Una circolazione di aria più fredda ed instabile è prevista raggiungere il nostro Paese sotto la festività dell'Epifania. Si tratterebbe di un impulso d'aria instabile che, scivolando lungo il fianco orientale dell'anticiclone delle Azzorre, potrebbe raggiungere anche il nostro territorio nazionale. Considerando la distanza previsionale ancora piuttosto lunga, è difficile stabilire esattamente come si comporterà il corpo nuvoloso che prenderà vita sul Mediterraneo, anche sè qualche parola possiamo spenderla già adesso; saranno ancora una volta le regioni del centro e del sud (principalmente Adriatiche) a subire le conseguenze maggiori in termini di maltempo.



Avvalendoci della linea di tendenza considerata dal modello americano, l'aria fredda veicolata da venti nord-orientali, raggiungerebbe questa volta in maniera abbastanza efficace anche le regioni settentrionali, dove tuttavia la diminuzione della temperatura potrà verificarsi in assenza di sostanziali contributi precipitativi.

Le piogge e le nevicate avranno ancora una volta buone probabilità di raggiungere le regioni del versante Adriatico, con possibilità di neve a bassa quota. Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì 6 gennaio: