Con l'arrivo del FREDDO muoiono anche molti VIRUS e BATTERI?

I primi freddi autunnali e soprattutto quelli invernali ci daranno una mano contro virus e batteri? In alcuni casi SI, in altri NO.

Anzi, vi sono molti batteri e virus che sopravvivono meglio alle basse temperature che a quelle alte o d'ambiente.

Infatti nei laboratori di ricerca vengono conservati vengono conservati a temperature che possono arrivare sino a -200°C.



E' altresì corretto far notare quanto il freddo impedisca ai virus e ai batteri di moltiplicarsi. Per questo mettiamo gli alimenti in frigorifero.



Nel frigorifero il freddo blocca la riproduzione dei microrganismi responsabili di deteriorare i cibi.



Batteri e virus, avendo una pressione interna molto elevata, dispongono di pareti cellulari robuste, che resistono anche all’aumento di volume dovuto al congelamento.



Per questo non esiste un periodo dell'anno in cui si sta peggio o meglio; è chiaro che la vita comunitaria d'inverno, come ad esempio negli ambienti scolastici, favorisce una maggiore veicolazione di virus e batteri ma se si andasse a scuola anche d'estate, i bambini potrebbero ammalarsi ugualmente.



Alcune patologie sono comunque più frequenti d'estate, altre d'inverno.