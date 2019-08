Compare dal cilindro un break dell'estate a fine agosto: quanto c'Ã¨ di vero?

Nel prossimo futuro l'anticiclone delle Azzorre cercherà in ogni modo possibile di tamponare l'ingresso delle nuove perturbazioni che faticosamente tenteranno un approccio al Mediterraneo attraverso i quadranti occidentali. Ne potrebbe conseguire una fase di stabilità estiva anche nella terza decade di agosto, un'ipotesi che al momento rimane la più quotata da parte dei modelli anche se ci sono delle novità che andranno poi valutate più correttamente nei prossimi aggiornamenti: una circolazione di bassa pressione potrebbe infatti interrompere bruscamente questo idilliaco scenario di tempo stabile proprio nella parte conclusiva del mese. Questa ipotesi viene paventata da ambo i modelli americano ed europeo in un range temporale compreso tra lunedì 26 e sabato 31 agosto.



Un gap temporale abbastanza ampio che trova risposta nella ancora forte incertezza previsionale che affligge il medio ed il lungo termine. Per esempio il modello americano propone questo passaggio perturbato in anticipo rispetto al modello europeo.

Secondo l'ipotesi della corsa ufficiale del modello americano un cambiamento del tempo sul nostro Paese, sarebbe realtà già nelle prime ore di lunedì 26 agosto, per poi concretizzarsi nella giornata di martedì 27 e mercoledì 28. Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì 27:

L'ipotesi del modello europeo può essere soltanto intuita nell'ultimo pannello della previsione deterministica riferita a giovedì 29 agosto, nella quale possiamo osservare lo spostamento del fulcro l'alta pressione sull'Europa orientale e l'arrivo di una saccatura sull'Europa occidentale:

In entrambe queste ipotesi viene confermato l'arrivo possibile ma non ancora certo, di un break di fine estate identificabile nella parte conclusiva di agosto. Questo break di tempo instabile rimane ancora da definire sia come intensità che come tempistica.

Ne sarebbero coinvolte per prime le regioni del nord ma il cambiamento del tempo sarebbe in grado di propagarsi anche al centro ed al sud, con una sfuriata di temporali seguita da una attenuazione dell'ondata di caldo. Restiamo per ora nel puro campo delle ipotesi, una linea di tendenza che potrebbe essere confermata o smentita nei prossimi aggiornamenti.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive