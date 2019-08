Compaiono dal cilindro diversi passaggi perturbati, vediamo quali

Nei prossimi giorni è previsto un primo raffreddamento della temperatura portato da una circolazione di venti nord-occidentali atlantici. Una perturbazione è prevista interessare dapprima le regioni settentrionali tra domenica sera e lunedì, in seguito anche le regioni centrali e meridionali che verranno raggiunte tra martedì e mercoledì. L'arrivo dell'aria fresca oceanica porterà un sensibile abbassamento delle temperature già entro la metà della prossima settimana. Lunedì sera le temperature saranno in calo ad iniziare dal nord, mentre tra martedì e mercoledì la flessione delle temperature riguarderà anche il centro ed al sud. Ecco la previsione del modello europeo che bene identifica il passaggio instabile in previsione per l'Italia lunedì 2 settembre:

Come si manifesterà la diminuzione della temperatura?

L'arrivo dell'aria fresca oceanica si manifesterà attraverso un rinforzo deciso della ventilazione settentrionale. Soprattutto martedì 3 settembre, è previsto un notevole rinforzo del vento di Maestrale sul Canale di Sardegna ed il Canale di Sicilia, la Tramontana risulterà attiva sui bacini settentrionali, il Mar Ligure, l'alto Tirreno e l'Adriatico. Ecco la previsione del modello americano sui venti al suolo riferita alle prime ore di martedì:

Sotto il profilo dei fenomeni, tra domenica e lunedì troveremo due distinte aree in cui andranno a concentrarsi le nubi più compatte, la prima area riguarda le due Isole Maggiori, laddove troveremo in azione una blanda circolazione ciclonica in quota, associata a qualche temporale anche di tipo marittimo, la seconda sarà legata all'arrivo della perturbazione "spazzacalura" che lunedì porterà fenomeni soprattutto al nord, mentre entro il prossimo mercoledì, avrà conquistato tutto il Paese.