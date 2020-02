Come vanno le cose in Europa? MALTEMPO sulla Germania, gran FREDDO in Scandinavia

L'attesa irruzione di aria fredda è arrivata sull'Europa centrale. Il tempo sulla Germania è molto instabile e mostra rovesci di neve anche a bassa quota. Poche ore fa, uno di questi rovesci ha colpito Monaco di Baviera:

Le precipitazioni si esaltano per effetto stau lungo la catena alpina. Sono attive bufere di neve su tutti i contrafforti svizzeri ed austriaci con raffiche di vento anche superiori a 100km/h, mentre la neve ha raggiunto anche i fondovalle.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature registrate la scorsa notte sul nostro Continente. Si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

In prossimità della Scandinavia è presente un nocciolo gelido con punte al ribasso fino a -29° nelle aree interne.

A sud della linea bianca agisce l'irruzione di aria artica marittima che per il momento sta contrastando con la mitezza presente fino a ieri. Da questo contrasto si creano i rovesci e il tempo instabile sopra menzionato.

A sud della linea rossa domina invece la mitezza atlantica e mediterranea, che sta per essere temporaneamente intaccata dall'ondata fredda sopra citata.

Notevoli le punte di "caldo" in prossimità della Sardegna orientale, con valori attorno a 18-19°, ma non fa freddo nemmeno sul Portogallo, in Spagna ed in Francia dove non si hanno valori negativi.

