Come saranno disposte le anomalie termiche in Europa durante la settimana prossima?

Come si comporterà la prossima settimana in Europa dal punto di vista termico? Per avere un'idea più o meno sommaria consultiamo le nostre mappe che mostrano le anomalie termiche (positive e negative) che avremo sul vecchio continente nei prossimi giorni.

Nella giornata di lunedi 30 aprile (prima mappa) è prevista una forte anomalia termica positiva sull'Europa centrale, mentre sulla Penisola Iberica, parte della Francia e il Mediterraneo occidentale agiranno temperature più basse.

In Italia le temperature dovrebbero essere leggermente superiori alla media specie sui settori orientali, meno invece sulla Sardegna.

Questa dicotomia termica potrebbe addirittura inasprirsi a metà della prossima settimana, indicativamente attorno a mercoledi 2 maggio (seconda mappa).

Su quasi tutta l'Europa occidentale il clima sarà più fresco del normale, mentre sullo scacchiere centro-orientale del Continente avremo ancora anomalie termiche al rialzo più o meno marcate.

L'Italia resterà nel mezzo con temperature in media al nord e sulla Sardegna, leggermente al di sopra altrove.

Ecco cosa succederà nella seconda parte della settimana prossima, ovvero tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio (terza mappa).

Il sotto media termico sarà prerogativa delle basse latitudini mediterranee, della Penisola Iberica e il nord Africa.

Temperature in media sul resto dell'Europa occidentale ed Isole Britanniche.

Termometri invece ancora esuberanti su tutto lo scacchiere centro-orientale del Continente e sulla Vicina Russia. In Italia vigerà un leggero sopra media tranne sulla due Isole Maggiori dove le temperature saranno leggermente inferiori ai valori normali.

