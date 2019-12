Come potrebbe trascorrere il Natale? Pioggia o anticiclone?

La stagione, dopo il breve intermezzo d'inverno che abbiamo vissuto i giorni scorsi, sembra volersi concedere una sosta prolungata sull'Europa. La circolazione dei venti in quota risulterà di tipo occidentale ed assisteremo allo sviluppo di alcune ondulazioni della corrente a getto che favoriranno lo sviluppo di nuove perturbazioni sul Mediterraneo. Da oggi fino al giorno di Natale ne distinguiamo almeno due; nel brevissimo termine, ecco presentarsi il corpo nuvoloso che tra mercoledì e giovedì coinvolgerà le regioni del centro e del sud, mentre una nuova perturbazione più articolata è prevista impegnare venerdì le regioni del nord, sabato e domenica le regioni del centro e del sud, per poi prolungare i suoi effetti lungo le regioni adriatiche anche lunedì 23 e martedì 24, la Vigilia di Natale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 23 dicembre, nella quale possiamo osservare lo sprofondamento di una circolazione di bassa pressione sull'area balcanica, in grado di coinvolgere le regioni del medio e basso Adriatico, mentre al nord il tempo risulterà più soleggiato e con temperature più miti:

Che tempo farà sotto Natale? Forse rispondere a questa domanda risulta un po' prematuro ma possiamo già adesso tracciare una linea di tendenza che potrebbe aiutarci a tracciare la strada; l'allontanamento della perturbazione verso l'area balcanica, potrebbe lasciare spazio al rinforzo temporaneo di una zona d'alta pressione che potrebbe collocarsi col proprio cuore più caldo e stabile sul Mediterraneo centro-occidentale. Sul nostro Paese il tempo risulterebbe più stabile, con rialzo termico più sensibile soprattutto in quota e sulle regioni occidentali. Non mancherebbero addensamenti nuvolosi di tipo basso, lungo le coste tirreniche, qualche nebbia nelle zone interne e sulla Valpadana. La previsione del modello europeo riferita al giorno di Natale, mostra in quale modo il nostro Paese potrebbe ricadere sotto l'influenza di una circolazione di aria più mite anticiclonica, con tempo stabile e qualche grado in più soprattutto in quota: