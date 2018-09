Come mai questa ALTA PRESSIONE? Chiediamolo all'ITCZ

Come mai l'alta pressione è ancora così forte?

Un buon metro per cercare di capire le mosse dell'alta pressione africana è l'ormai famoso ITCZ ( InterTropical Convergence Zone). Si tratta della zona di convergenza intertropicale situata mediamente sull'equatore. Qui si ha la convergenza degli Alisei dell'emisfero boreale e la risalita di masse d'aria calda che determinano l'area di instabilità equatoriale, con piogge e temporali.

Questa ipotetica linea, chiamata anche equatore climatico, fluttua a nord e a sud a seconda delle stagioni. In estate, tra luglio e settembre, tende ad estroflettersi verso nord di circa 18°/19° sopra l'equatore, in risposta al maggiore o minore vigore della circolazione monsonica delle latitudini tropicali.

I suoi movimenti determinano anche lo spostamento verso sud o nord delle alte pressioni subtropicali (che si estendono immediatamente a nord e a sud della ITCZ), determinando così un forte influsso anche sul tempo di casa nostra.

Una maggior estroflessione dell'ITCZ verso nord facilita le rimonte dell'alta pressione africana verso il Bacino del Mediterraneo e l'Italia. Di conseguenza, in estate, questo parametro diventa fondamentale per la previsione di una possibile risalita del famigerato "Gobbo".

La mappa in alto a sinistra ce lo mostra...così come è disposto in questi ultimi giorni, o meglio come era disposto nella SECONDA DECADE di SETTEMBRE . La linea scura rappresenta la sua altezza media, mentre la linea rossa la posizione assunta dal 1 al 10 settembre. La linea gialla invece di indica come era disposto questo parametro nella decade precedente, ovvero tra il 1 e il 10 settembre.

Cosa notiamo? Balza subito all'occhio l'eccessiva estroflessione verso nord della suddetta linea in prossimità dell'Africa occidentale. L'attività del monsone sottostante è ancora notevole e ciò estroflette la cella di Hadley verso nord in quel punto.

Da qui le partono le continue rimonte alto pressorie che hanno trasformato il mese di settembre in una succursale estiva soprattutto sul bacino del Mediterraneo.

L'ITCZ è invece in media o leggermente al di sotto sulla regione orientale del Continente Nero. Ecco perchè le regioni meridionali e la Grecia hanno spesso sperimentato tempo instabile o perturbato durante il mese in corso.

Fin tanto che la linea non rientrerà in media sulla parte occidentale dell'Africa, l'autunno non potrà fare il suo ingresso sul Mediterraneo con le perturbazioni e la pioggia.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive