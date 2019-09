CLIMA! Ricerca shock! Gli alberi incrementerebbero l'inquinamento?

Potrebbe sembrare un controsenso ma un gruppo di ricercatori brasiliani e statunitensi ha scoperto che, in condizioni di elevata umidità, le foreste, nella fattispecie quella pluviale amazzonica presa in esame, producono una notevole quantità di biossido di carbonio (l’anidride carbonica CO2) che non riescono a riassorbire del tutto mediante la fotosintesi clorofilliana.



Secondo questi scienziati, gli studi condotti in precedenza hanno sottostimato la quantità di biossido che effettivamente sono in grado di smaltire le foreste.



Addirittura, il dottor Scott Saleska dell’Università di Harvard, sostiene che nel protocollo di Kyoto e nei rapporti successivi dell'IPCC, si sarebbe commesso un errore nell’affermare che il riscaldamento globale si può contenere semplicemente mediante l’uso delle foreste.



Alla luce di questi nuovi studi, condotti per circa tre anni nella foresta Amazzonica, appare evidente come la complessa relazione tra foresta e anidride carbonica coinvolga anche altre variabili finora non considerate.



Infatti, anche nelle stagioni umide possono aumentare i livelli di CO2, specie dopo periodi di siccità o altri fattori che causano la morte degli alberi ed un conseguente sbriciolamento del legno morto.



Al contrario, in precedenza si riteneva che solo durante le stagioni più secche, venissero prodotte dalle piante alti quantitativi di anidride carbonica.



Anche la prestigiosa rivista “Science” si è interessata a questo studio pubblicandolo in un suo numero.