CLIMA: perchÃ¨ l'inverno si Ã¨ inceppato nel Mediterraneo?

Primavere sempre più avare di precipitazioni e sempre più fotocopia di un'estate precoce, estati a tratti instabili ma con ondate di caldo eccezionalmente intense e prolungate all'infinito, autunni con molte fasi miti e asciutte, seguite da pochi ma pericolose fasi di maltempo anche alluvionale, inverni spesso legati a 2-3 episodi freddi in una intera stagione, sia pure con fenomeni nevosi localmente abbondanti e lunghe fasi miti.



Naturalmente non sono mancate rare eccezioni, (nevicate abbondanti al nord e sulle Alpi, scarso innevamento sull'Appennino) che però non hanno fatto altro che confermare la regola di un trend climatico che potrebbe davvero penalizzare il nostro turismo invernale, i ghiacciai e più in generale il normale alternarsi delle stagioni.





Abbiamo già parlato in altri articoli dell'importante ruolo che svolge il vortice polare con i suoi indici nell'economia del tempo del nostro Paese. E' dunque appena il caso di ricordare che una prevalenza di oscillazioni positive di AO e NAO porti con sé per molte zone dell'Italia lunghe fasi asciutte, giacché l'approfondimento del Ciclone d'Islanda rinvigorisce anche l'anticiclone delle Azzorre che così sbarra la strada del Mediterraneo alle perturbazioni atlantiche.



Certo qualche spiffero passa al centro-sud, specie in Adriatico, e talvolta il maltempo è anche severo su queste zone, ma altrove si arriva a rischiare anche la siccità.