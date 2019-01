Clima: il 2018 l'anno piu' caldo degli ultimi 122 anni a Milano

Ancora un record di caldo in Italia e questa volta parliamo di Milano.

Secondo le rilevazioni ufficiali effettuate dalla stazione della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, la temperatura media del 2018 nel capoluogo lombardo è stata di 16.1 gradi, vale a dire superiore di 1.8 gradi rispetto a quella media di riferimento.

Un dato record visto che si tratta dell'anno più caldo degli ultimi 122 anni per Milano, a pari merito con il 2017 ed il 2015. Una conferma dunque del trend degli ultimi anni proiettato verso un significativo riscaldamento dell'aria. A eccezione di febbraio e marzo, tutti i mesi hanno chiuso con valori ben al di sopra di quelli tipici del periodo: spiccano in particolare gennaio, con una media di 7 °C, e aprile, la cui temperatura media di 17.3 °C supera addirittura di 3.6 °C quella tipica del periodo.



Le precipitazioni, pur non essendo state estremamente scarse come nel 2017 (specie nel periodo più caldo), spiega sempre Fondazione Omd, sono state comunque inferiori alla norma (833 mm contro i 939 della media di riferimento) e con andamento discontinuo.

Nel corso dell'anno si sono infatti alternati periodi di maggiore siccità a momenti caratterizzati da precipitazioni molto intense e concentrate in un breve lasso di tempo, come per esempio i 100 mm di pioggia caduti tra il 27 e il 29 ottobre. Il mese più piovoso dell'anno è risultato essere maggio, con 149 mm, mentre decisamente più secchi sono stati settembre e dicembre. Il periodo compreso tra il 14 e il 29 settembre è stato infatti il più lungo senza precipitazioni, ma particolarmente significativi sono anche i 12 giorni "asciutti" con i quali si è chiuso dicembre.