Clima: estate 2018 la piu' calda di sempre in Europa!

Caldo anomalo persistente in Europa, l'estate 2018 diventa la più calda della storia!

In molti potrebbero non crederci, specie se ci leggete dal sud, ma dopo le dovute analisi dei dati raccolti nel corso del trimestre estivo è emerso che l'estate 2018 (da inizio giugno a fine agosto) è stata la più calda di sempre in Europa. Esattamente la più calda dal 1910, ovvero da quando esistono strumentazioni idonee per le registrazioni delle temperature sul territorio europeo.

I dati ufficiali della NOAA non mentono : nei mesi di giugno, luglio e agosto è stata registrata un'anomalia positiva di addirittura +2.16°C oltre la media, superando anche quella storica dell'estate 2003.



Questa media è un valore ottenuto tenendo conto di tutte le temperature registrate in Europa, dall'Italia alla Scandinavia durante tutto il trimestre estivo meteorologico (che va dal 1° giugno al 31 Agosto).

Quindi il fatto che l'estate al sud non sia stata particolarmente calda non deve trarre in inganno : in tanti altri Paesi europei l'estate è stata davvero bollente, dalla Francia alla Scandinavia passando per Olanda, Gran Bretagna e Germania.

Su Olanda, Gran Bretagna e Scandinavia l'estate vola al primo posto : mai erano state registrate temperature così elevate nel trimestre estivo. Secondo posto per Francia e Germania, terzo invece per la Svizzera.

Estate leggermente meno calda invece per l'Italia, dove non ci sono state potenti ondate di caldo come avvenuto negli scorsi anni: l'estate 2018 si posiziona all'ottavo posto tra le più calde di sempre



A livello planetario invece si tratta della quinta estate più calda di sempre con un'anomalia positiva di +0.74°C : gli ultimi 5 anni sono stati i più caldi degli ultimi 38 anni.