CLAMOROSO: ottobre prenderà una piega spesso PIOVOSA sino a fine mese?

Stupiscono si, stupiscono davvero le mappe del tempo di questo mese di ottobre. Abituati come siamo stati per diversi anni ad avvicinarlo ormai ad un'appendice dell'estate, spesso avaro di precipitazioni per molte regioni, oppure generoso solo in aree dove non te lo aspetteresti (leggasi isole maggiori o estremo sud in genere).



Le cose sembrano cambiate, forse per il mutato assetto barico a livello emisferico, si legga a tal proposito: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/freddo-e-neve-nel-far-west-americano-preparano-sorprese-per-l-europa-/82115/

In ogni caso l'anticiclone appare più vulnerabile e le saccature più decise a scendere di latitudine e ad influenzare con maggiore vigoria il tempo nell'area mediterranea, determinando precipitazioni frequenti.

L'idea è che l'episodio piovoso di martedì 15 possa ripetersi anche tra domenica 20 e martedì 22 ottobre, dapprima con l'instaurarsi di un flusso umido ed instabile da sud ovest al nord, come mostra la mappa qui sotto…

Poi con un cedimento strutturale dell'anticiclone in grado di favorire la discesa di una vera e propria depressione in area mediterranea proprio per martedì 22 ottobre, guardate:

Ma c'è di più: l'anticiclone, dopo aver subito una batosta simile, non riuscirà a riprendere possesso del Mediterraneo centrale e potrebbe finire per subire un terzo attacco, alla fine del mese, nel week-end 26-27 ottobre, come si evince dalla mappa qui sotto:

Che attendibilità hanno tutte queste mappe? In questo momento diciamo piuttosto alta (55%) sino al 22 ottobre, poi media, nel senso che il tempo se ha preso una piega tende a mantenerla, perché non ama fare fatica per cercare equilibri alternativi a quello già trovato. Seguite comunque gli aggiornamenti!