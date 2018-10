CLAMOROSO: il vento solare condizionerebbe il clima in Europa!

L'attività solare condiziona in una certa misura il clima.

Sulla percentuale di condizionamento gli scienziati non concordano , ma i cinesi hanno aggiunto un capitolo nuovo nella letteratura riguardante la relazione tra vento solare e clima della Terra.

Il team Prof. Ziniu XIAO si dice sicuro di una forte relazione fra la velocità del vento solare e l’Oscillazione Nord Atlantica , la famosa NAO, la cui oscillazione positiva o negativa determina la disposizione delle figure bariche sul Vecchio Continente.



Non solo il vento solare inciderebbe sull'oscillazione annuale dell'indice ma avrebbe risvolti anche sulla formazione del Nino nell'area del Pacifico . Lo studio riguarda anche la risposta del sistema aria+acqua rispetto all'attività solare nell'arco dei decenni.